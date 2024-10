Kruispunt Amstelveenseweg/Stadionweg wordt opnieuw geasfalteerd: "We moeten dit deel klaar hebben voor de marathon"

Het Verkeer gaat langs op de kruising van de Stadionweg en de Amstelveenseweg. Hier wordt op dit moment druk gewerkt aan het opnieuw asfalteren van de weg. Ook moet het kruispunt veiliger en overzichtelijker worden. We spreken directievoerder John Buisman over het werk aan de weg.

"Het weer is het wel een beetje jammer, het is zeiknat"

De werkzaamheden moeten in een korte periode af zijn in verband met TCS Amsterdam Marathon die plaatsvindt op 20 oktober. Dus ondanks het slechte weer wordt er flink doorgewerkt. "Het weer is het wel een beetje jammer, het is zeiknat. Maar het werkt prima, we zijn op elkaar ingespeeld dus dat werkt goed", vertelt één van de werkmannen.