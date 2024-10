Ondernemers zien Dappermarkt afglijden: "Aantrekkingskracht is achteruit gegaan"

De marktkooplui, marktbezoekers en ondernemers rondom de Dappermarkt in Oost zien de toekomst somber in. Er moet iets veranderen vinden ze, want er is volgens hen de laatste jaren een daling te zien in de bezoekersaantallen en daar moet een ommekeer in komen.

Hij kent veel mensen in de buurt en maakt dagelijks een praatje met de marktkooplui. "Ik hoor van mensen dat de omzet wel laag is op de markt", legt hij uit. "Dus die hebben nu wel reden om te klagen." Het parkeertarief rond de markt is een grote frustratie, weet hij. Het is er tegenwoordig 6,50 per uur en dat schrikt volgens hem af.

Van Sluis groeide op de Dappermarkt op. Zijn opa en vader stonden er al, en ook hij werkte jarenlang achter de groente- en fruitkraam. Hij zag de hoogtijdagen, maar ziet nu al jaren een dalende lijn. Hij mist klanten in zijn snackbar en tegenover zijn zaak zit de schoenenwinkel van Stanley de Leeuw. Ook hij werkt al dertig jaar in de Dapperbuurt en herkent het sentiment.

Dat is een doorn in het oog van snackbarhouder Erwin van Sluis. "De aantrekkingskracht van de markt, die is behoorlijk achteruitgegaan", vertelt hij op de hoek van de Eerste van Swindenstraat. "Als ik de cijfers van rond 2010 erbij pak, dat zijn schrikbarende dingen. Dan zie je gewoon een omzetverlies en dat terwijl je een hele grote prijsstijging hebt gehad."

Op een droge, doordeweekse dag lijkt er weinig aan de hand op de Dappermarkt. Het publiek loopt er met gevulde tassen tussen de kramen en het marktaanbod is op orde. Maar wanneer het regent is alles anders, zo bevestigen bezoekers, marktkooplui en ondernemers rond de markt. "Als het slecht weer is, is er niks te doen op de markt", aldus een bezoeker.

Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente, maar nu is er de hoop dat er ook echt een oplossing komt. Stadsdeelvoorzitter Carolien de Heer wil zich hier hard voor maken. "Mensen spreken zich hier echt uit, dus je hebt ook een echt gesprek", vertelt zij. "Ik vind het niet altijd leuk als iedereen klaagt, maar beter dan dat er helemaal niks wordt gezegd. Kom maar op, zeg ik altijd maar. Kom met me in gesprek, ik kan heel goed terugpraten."

Beide ondernemers herinneren zich dat mensen uit Almere of andere stadsdelen vroeger de auto pakten naar de Dappermarkt, maar dat dat door de hoge parkeerkosten steeds minder gebeurt. Het is volgens hen geen buurtmarkt, maar is het een winkelgebied dat een groter publiek dient. "We zijn een markt met 200 stallen en een groot aantal winkels eromheen", aldus De Leeuw. "Dat is natuurlijk niet alleen voor de buurt, maar ook van mensen van buiten."

"Het parkeertarief aanpassen is echt een gepasseerd station, dat is misschien een harde boodschap, maar we willen een autoluwe stad"

Volgens schoenmaker De Leeuw is er nu vooral doortastendheid geboden. "Ik denk dat ondernemers altijd wat sneller zijn dan de gemeente", geeft hij aan. "Er moeten dingen gewoon snel opgelost worden."

Parkeertarief

Het parkeertarief wordt in ieder geval niet aangepast, daarover is de stadsdeelvoorzitter stellig. "Dat is echt een gepasseerd station", aldus De Heer. "Dat is misschien een harde boodschap, maar dat is het wel. We willen een autoluwe stad en dat geldt ook hier. Daar gaat echt niks meer aan veranderen."

Wel is ze ervan overtuigd dat er ontwikkelingen gaan komen op het gebied van het marktaanbod. Daarvan zullen volgens haar volgende zomer al resultaten te zien zijn. "Voorop staat dat veel mensen het hier wel echt een gezellige plek vinden, dus het heeft ook een sociale functie", vertelt ze over de Dappermarkt. "We willen met z'n allen een gezonde markt. Dus wij hebben aan bezoekers, ondernemers, marktlieden en omwonenden gevraagd wat er beter kan. Dat gaan we verzamelen en daar nemen we dan besluiten over zodat we deze markt weer gezond kunnen maken."