Groot Wassink haalt opnieuw hard uit: "Minister Faber bedreiging voor Amsterdammers"

Asielzoekers die op normale opvanglocaties voor overlast zorgen, worden nu opgevangen in Veldzicht, een kliniek in het Overijsselse Balkbrug die gespecialiseerd is in zogenoemde 'transculturele psychiatrie'. Vrijdag werd bekend dat de Dienst Justitiële Inrichtingen van plan is om de opvang te stoppen, zodat de dan vrijgekomen ruimte gebruikt kan worden als tbs-kliniek.

'Levensgevaarlijk'

"Stuitend en buitengewoon zorgwekkend", zei Groot Wassink vandaag in de Stopera nadat hij vragen had gekregen van PvdA-raadslid Fatihya Abdi.

Groot Wassink zou eerder deze week van de kliniek te horen zou hebben gekregen dat ze van plan zijn binnenkort al een cliënt terug naar Amsterdam te sturen. "Ik heb geen enkele garantie dat we niet binnen enkele dagen iemand hier krijgen die levensgevaarlijk is."