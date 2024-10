Wildemanbuurt moet 'rustigere woonwijk' worden: honderden woningen tegen de vlakte

De Wildemanbuurt in Osdorp gaat compleet op de schop. Als het aan de gemeente ligt wordt de door criminaliteit geteisterde woonwijk omgetoverd tot een 'groenere en rustigere' woonwijk. In totaal worden 656 sociale huurwoningen gesloopt en vervangen door zo'n 1300 nieuwe woningen, waarvan de helft sociaal. De sloop en herbouw moet in 2027 van start gaan.

Het plan voor de vernieuwde woonwijk is gezamenlijk ontwikkeld door bewoners, de gemeente en woningcorporatie Stadgenoot. Van de 1300 nieuwe woningen wordt bijna de helft sociale huur, een derde middenhuur en de rest vrije sector.

Nieuwe voorzieningen

Er wordt hierbij dus afgeweken van de 40-40-20 regel, waarbij 40 procent sociale huur en 40 procent middenhuur is. Volgens de gemeente is hiervoor gekozen zodat alle huidige bewoners een woning kunnen krijgen in de vernieuwde wijk. Ook moet het zorgen voor het op peil houden van de sociale voorraad in de stad als geheel, niet onbelangrijk aangezien het totaal aantal sociale huurwoningen in de stad al jaren daalt.

In de wijk komen tevens nieuwe voorzieningen zoals een kinderdagverblijf, een parkplein en een voetgangersbrug naar Sportpark Ookmeer. Aan het parkplein komen vijf hoven met groene binnentuinen, die alleen toegankelijk zijn voor bewoners. Nu zitten er op de begane grond veel opslagboxen, daar komen in de nieuwe situatie woningen of voorzieningen voor in de plaats. Dit moet zorgen voor levendigheid en een veiliger gevoel. De bestaande en onlangs vernieuwde infrastructuur blijft zo veel mogelijk behouden om de planvorming te versnellen, aldus de gemeente.