Nieuwkomers lezen samen met de wethouder: "Boek of mobieltje? Ik kies een boek"

Ter ere van de Kinderboekenweek ging wethouder Marjolein Moorman vanochtend op bezoek bij een taalschool voor nieuwkomers om voor te lezen. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen aan te sporen om vaker een boek open te slaan. De 10-jarige Zaina doet dat al: "Ik lees twee boeken per dag."

Op de Taalschool in Noord zitten ongeveer 27 leerlingen met verschillende achtergronden, bijvoorbeeld uit Ghana, Turkije, Oekraïne, Syrië, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Het doel van de Taalschool is om hen de eerste beginselen van de Nederlandse taal bij te brengen. Na één jaar stromen de leerlingen door naar een reguliere school.

'Ella Egel is weg' is het boek waaruit wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) een hoofdstuk voorleest, terwijl een groep leerlingen aandachtig op hun stoel zit. De wethouder leest voor uit het boek, de leerlingen kijken mee op een groot scherm.

Volgens leraar René Schneiders van de Taalschool moet gezorgd worden dat er voldoende boeken beschikbaar zijn voor kinderen: ''Zeker voor onze kinderen die nog Nederlands leren is lezen ontzettend belangrijk. Als ouders vragen wat ze thuis kunnen doen, dan zeggen we om lid te worden van de bibliotheek. Laat uw kind maar voorlezen, ook als u geen Nederlands spreekt."

Leerling Zaina is in ieder geval groot fan van lezen. "Een boek of een mobiele telefoon? Ik kies een boek", stelt ze met zekerheid. Maar of haar klasgenoten hetzelfde antwoord zouden geven? "Nee, dat denk ik niet."