De Bezette Stad, People's Forum en Sweet Dreams genomineerd voor A'damprijs voor de kunst

Op 22 oktober wordt de Amsterdamprijs voor de Kunst weer uitgereikt. Dé kunstprijs van Amsterdam wordt toegekend aan kunstenaars, organisaties of kunstprojecten die een bijzondere culturele bijdrage leveren aan de stad. We laten je kennis maken met de genomineerden in de categorie 'Werk van het Jaar.'

Voor Werk van het Jaar zijn genomineerd: Sweet Dreams, de film van Ena Sendijarević, de documentairefilm De Bezette Stad van Bianca Stigter en Steve McQueen en de tentoonstelling People’s Forum van Farida Sedoc.

People’s Forum van Farida Sedoc In haar tentoonstelling People’s Forum by Farida Sedoc bood de beeldend kunstenares naast haar nieuwe werken ook een podium aan andere kunstenaars uit verschillende disciplines. "Mijn werk gaat over het emanciperen van jezelf, maar ook van de gemeenschap", legt ze uit. Amsterdam betekent veel voor Sedocs' werk, zoals W139 in de Warmoesstraat. "Dit is één van de grootste zelfstandige tentoonstellingsruimtes van Europa en is dé plek in de stad voor experimentele kunst."

Farida Sedoc - AT5

De Bezette Stad van Bianca Stigter en Steve McQueen Een andere kanshebber voor 'Werk van het Jaar' is de documentaire 'De Bezette Stad' gemaakt door Bianca Stigter & Steve McQueen. "Wij hebben gedocumenteerd wat er in Amsterdam gebeurde tijdens de oorlogsjaren 1940-1945", vertelt Stigter. "Het is een heel raar idee, het decor is hetzelfde. Maar wat er toen gebeurde is natuurlijk heel anders en dat hebben wij geprobeerd om naar voren te halen."

Bianca Stigter en Steve McQueen - AT5

Sweet Dreams van Ena Sendijarević De derde genomineerde kunstenaar is regisseur Ena Sendijarević. De jury noemt haar film een familiedrama, en een kritiek op het Nederlandse koloniale verleden. Vol met satire, absurdisme en theatrale scènes. De stad inspireert haar op verschillende manieren. "De Nieuwmarktbuurt heeft mij inspiratie gegeven voor deze film en dan met name de Zeedijk. In de buurt zie je nog veel sporen van het Nederlandse koloniale verleden", legt ze uit. "Zoals bij het Bushuis, het voormalige V.O.C.-gebouw, waar ik ook een deel van het filmscenario heb geschreven", voegt ze toe. De uitreiking Wie Werk van het Jaar wint en een geldbedrag van 35.000 euro en het sculptuur 'Skyline remix' ontvangt, wordt bekendgemaakt op 22 oktober.

Ena Sendijarević - AT5