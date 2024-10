Ajaxfans vermaken zich in Praag: "Gisteravond keken we minder goed uit onze ogen"

Voor het eerst dit Europa League-seizoen staat er voor Ajax een uitwedstrijd op het programma. De bestemming van vanavond is Praag en dat betekent dat er in de Tsjechische hoofdstad op iedere straathoek wel iemand in een Ajax-shirt te vinden is.

Na een spectaculair begin tegen Besiktas hoopt Ajax ook vanavond een goed resultaat te halen. Dat dat nog niet zo makkelijk is, bewijzen de resultaten uit het verleden: Ajax speelde vijf keer in Praag, maar winnen lukte nog nooit.

"Dat is op zich deprimerend", zegt een fan die we in Praag met dat feit confronteren. "En dan moeten we het ook nog zonder vier basisspelers doen. Maar aan de andere kant hebben we vorige week een fantastische wedstrijd gespeeld."

Hoe dan ook vermaken de fans zich wel in Praag. "Gisteravond keken we minder goed uit onze ogen", lacht een van hen.