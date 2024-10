Advertentie Misdaad nl OM eist celstraf voor veroorzaken dodelijk verkeersongeluk: "Reed met 20 km/u op de A10"

Een opmerkelijke zaak vandaag in de rechtbank. Voor een compleet lege zaal eiste het OM een gevangenisstraf van zes maanden plus twee jaar rijontzegging tegen een 63-jarige vrachtwagenchauffeur uit Wit-Rusland, die in 2020 op de A10 een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakte. Hij reed met slechts 20 km/u op de snelweg, maar kwam niet opdagen bij de zitting.

Bijna vier jaar geleden, op 28 november 2020 tegen half twee 's nachts rijdt Mikalai P. met zijn vrachtwagen op de Europaboulevard als hij een melding op zijn dashboard krijgt. Het is een storing waardoor zijn vrachtwagen niet harder kan rijden dan twintig kilometer per uur. Toch rijdt P. ondanks de lage snelheid de A10 op naar de afslag met de A2. Officier van justitie Hetty Hoekstra: "Hij heeft niet zijn alarmlichten aangezet en ook niet op een andere wijze aan het overige verkeer kenbaar gemaakt dat hij met een defect voertuig reed. Toen is die meneer Chahbouni met een vaart van honderd kilometer per uur tegen de vrachtwagen aangereden." Het slachtoffer, een man van 30 jaar oud en vader van twee kinderen, was op slag dood.

De rechtszaal was op officier van justitie Hetty Hoekstra, de rechters en de griffier na, helemaal leeg. Hoekstra noemde het een spookzitting. Ze had de 63-jarige verdachte gedagvaard maar hij kwam vandaag niet opdagen. En hij heeft ook geen advocaat.

Volgens de rechter heeft het OM er wel alles aan gedaan om P., die in Wit-Rusland woont, bij de zitting te krijgen. Maar sinds de oorlog met Oekraïne worden er nauwelijks zaken gedaan met de Russische justitie en bondgenoten van Rusland. Daarom zal Mikalai P. worden veroordeeld bij verstek. Er waren overigens ook geen nabestaanden van het slachtoffer aanwezig. Eerder aangehouden De dag voor het ongeluk was Mikalai P. ook al door de politie aangehouden omdat hij vanwege dezelfde storing met maar twintig kilometer per uur over de snelweg reed. Hij verklaarde later dat hij de vrachtwagen direct had laten repareren, maar het OM vond hier geen bewijs van. P. ging 's nachts gewoon de A10 weer op, waar het 30-jarige slachtoffer op hem knalde. De man zat op dat moment overigens wel achter het stuur te appen met zijn vrouw. Officier van Justitie Hoekstra: "Ze kwam meteen naar de plaats delict en zei: ik wist het, ik wist het. En toen was het opeens stil." Schrijnend, aldus Hoekstra. Ook omdat het 30-jarige slachtoffer net vader was geworden van zijn tweede kind. De rechter doet op 17 oktober uitspraak.

