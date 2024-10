Amsterdamse politiechef kent geen agenten met morele bezwaren bij bewaken Joodse objecten

In tegenstelling tot wat het Joods Politie Netwerk beweert, leven er volgens de Amsterdamse politiechef Peter Holla in zijn eenheid geen morele bezwaren bij het bewaken van Joodse objecten in de stad. "Geen enkele medewerker heeft gezegd dat hij daar ooit een beroep op heeft gedaan of zich niet gehoord voelt", aldus Holla.

Wel zouden sommige Amsterdamse agenten moeite hebben gehad met het aanwezig zijn bij een koranverbranding, iets wat zich elders in het land voordeed, zegt Holla in de commissie Algemene Zaken naar aanleiding van vragen van VVD-raadslid Daan Wijnants. Naar aanleiding van die casus zou er gediscussieerd zijn over de vraag hoe om te gaan met zulke morele dilemma's. "Als zo'n discussie lang van tevoren wordt aangekondigd, kun je als eenheid kijken wat je ermee doet", aldus Holla. "Maar laat ik absoluut helder zijn, in een acute situatie vervult de politie zijn taak en wordt iedereen geacht op te treden."

Neutraliteit voor alles

Het Joods Politie Netwerk, het aanspreekpunt bij de politie voor de Joodse gemeenschap, bracht eerder deze week in een stuk in het Nieuw Israëlietisch Weekblad de gewetensbezwaren van agenten bij het bewaken van joodse instellingen of gebouwen ter sprake. Tegen De Telegraaf verklaarde een van de leiders van het netwerk, Michel Theeboom, dat er bij de voorbereidingen voor de beveiliging van het Nationaal Holocaustmuseum agenten waren die niet ingezet wilden worden.

De landelijke politiechef Janny Knol reageerde daarop dat de neutraliteit van de politie voor alles gaat. Burgemeester Halsema sluit zich in de commissievergadering daarbij aan. "Politiemensen hebben net als iedereen recht op hun opvattingen en emoties. Maar de beveiliging van Joodse instellingen behoort geen onderdeel te zijn van een morele afweging, want de politie is er voor iedereen."

Halsema reageert op de eventuele onrust die hierdoor heeft kunnen ontstaan in de Joodse gemeenschap: "Wij hebben altijd goed contact met hen en zullen uitdrukkelijk zorgen dat er geen onzekerheid bestaat over dit onderwerp."