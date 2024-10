Deel werkzaamheden geluidswal A10 Noord uitgesteld vanwege verkeersdrukte

De geluidsschermen zijn al sinds 2022 beschadigd. Dat jaar waren er meerdere stormen waarbij meerdere panelen losschoten. In eerste instantie zouden de schermen pas halverwege volgend jaar vervangen worden, maar later bleek dat de werkzaamheden toch eerder konden beginnen.

Langs de binnenring van de A10 Noord moet een groot deel van de geluidsschermen begin 2025 vervangen zijn. Met uitzondering van de S116, dus.

Verkeersinfarct

De reden: de enorme verkeersopstopping die daar sinds de werkzaamheden is ontstaan. Om de geluidsschermen te kunnen vervangen, zette Rijkswaterstaat op zowel op de afrit als op de provinciale weg N247 één rijstrook af.

Het leidde ertoe dat automobilisten die erlangs moesten in de spits soms ruim een uur langer over hun rit deden. "We hebben geconstateerd dat het er nu veel te druk is", erkent een woordvoerder van Rijkswaterstaat.