Zorgen om twee scholen op één schoolplein in Noord; onwenselijk, maar nu de enige optie

Twee basisscholen in Tuindorp Oostzaan krijgen een nieuw gebouw, maar komen daardoor een jaar lang pal naast elkaar te staan. De Poolster zit nu in een noodgebouw op het schoolplein van hun toekomstige locatie en daar komt straks IKC Tuindorp in als hun gebouw onder handen wordt genomen. Onmogelijk, zo vinden ouders en schoolbesturen, maar de gemeente is hierin aan zet.

Met een kleine driehonderd leerlingen zit basisschool De Poolster nu in een noodgebouw naast hun toekomstige schoolgebouw. Jarenlang leefde de gedachte dat die containers weer afgebroken zouden worden zodra de school in 2025 het nieuwe gebouw kan betreden. Maar kort geleden kregen ouders een brief dat het nabijgelegen IKC Tuindorp die containers gaat gebruiken, omdat hun school ook een nieuw gebouw krijgt. "We gunnen elkaar gewoon nieuwe gebouwen", aldus De Poolster-directeur Martine Koppers, "maar het is verre van ideaal." Thijs van den Broek zit in de medezeggenschapsraad (MR) en hoort van veel ouders en leerkrachten dat ze een doemscenario verwachten. Met de komst van IKC Tuindorp zijn er straks op dezelfde hoeveelheid grond nog een kleine vierhonderd kinderen die naar school moeten. "De leerlingen spelen nu al in shifts buiten, die drukte op een kleine ruimte wordt alleen maar meer." Welk stepje is van wie? En meer dan vijfhonderd kinderen naar één plek betekent ook: alle ouders naar een plek, alle kinderen op een plek pauze en iedereen op een plein. "Want uiteindelijk gaat dat denk ik toch wel mixen. Straks krijgen ze ruzie om de stepjes", denkt Koppers. De directeur van De Poolster hoopt dat ze er binnen niet te veel last van hebben als er wordt buiten gespeeld en dat kinderen geen ruzie krijgen.

Drukte voor het noodgebouw - AT5

Doritha de Koning is directeur van IKC Tuindorp en vindt het ook geen ideale situatie. "We staan als scholen helemaal niet tegenover elkaar, we zien het allebei liever anders." Maar ze wil er ook het beste van maken. "Ik snap het probleem, er komen heel veel kinderen naar dezelfde plek. Maar er zijn nu ook al problemen op allebei die locaties. Tuindorp heeft kleine straatjes, dus waar je ook een tussenvoorziening bouwt komt er altijd wel eventjes overlast."

Quote "Als er ook maar enigszins weer vertraging komt, is dat voor ons geen enkele optie" Doritha de Koning - directeur IKC Tuindorp

De twee scholen zijn het met elkaar eens; de beste locatie om het nieuwe noodgebouw neer te zetten is volgens hen naast de huidige IKC-school. Naast de Credokerk is volgens alle directeuren ruimte, maar de gemeente besloot anders. Na onderzoek naar zeker tien locaties kwam het huidige noodgebouw naast De Poolster toch als beste naar voren. "Dat komt onder andere omdat daar al voorzieningen zijn zoals water en licht, die zouden los aangelegd moeten worden en 1,2 miljoen euro aan extra kosten met zich meebrengen", aldus een woordvoerder. Opnieuw onderzoeken Na de commotie om de noodlocaties laat een woordvoerder van het stadsdeel weten dat er opnieuw zal worden gekeken naar de alternatieven. De twee locaties die naar voren kwamen - het noodgebouw naast De Poolster en de plek naast de Credokerk - worden nogmaals naast elkaar gelegd. Dat moet voor de kerst zijn gedaan. Een alternatief is volgens IKC-directeur de Koning mogelijk, maar wel met een hele grote kanttekening; het mag echt geen vertraging opleveren. "We wachten hier al zo lang op, de leerlingen en medewerkers verdienen nu echt een nieuw gebouw. We willen zekerheid dat we op de afgesproken datum een nieuw gebouw in kunnen." En ook de ouders en leerkrachten van De Poolster zien dat in: "Iedereen verdient een goede school, maar voor niemand werkt dit huidige plan goed."