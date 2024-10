Plofkraak in Maasstraat maakt woningen onbewoonbaar, politiechef kent geen agenten met morele bezwaren tegen beveiligen joodse objecten en politie is daders mishandeling Hervormd Lyceum Zuid op het spoor. Dat en meer in het AT5 Nieuws van donderdag 3 oktober, gepresenteerd door Fabiënne Mucuk.