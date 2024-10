Ajax geeft voorsprong uit handen tegen Slavia en weet opnieuw niet te winnen in Praag

Het is Ajax vanavond niet gelukt om voor het eerst in de clubgeschiedenis een wedstrijd in Praag te winnen. De Amsterdammers gingen tegen Slavia Praag nog met een voorsprong de rust in, maar nadat verdediger Youri Baas vlak na de gelijkmaker een rode kaart kreeg, werd een gelijkspel het maximaal haalbare. Tegen het einde moest Ajax nog alle zeilen bijzetten om niet tegen een nederlaag aan te lopen.

Het bleek het recept voor een weinig enerverende eerste helft, waarvan het hoogtepunt een rake strafschop van Branco van den Boomen was. Nadat Christian Rasmussen, die als rechtsbuiten de geblesseerde Bertrand Traoré verving, in de 18e minuut werd neergehaald, legde de scheidsrechter de bal op de stip: 0-1.

Ondanks de spectaculaire overwinning van vorige week op Besiktas, waren de verwachtingen voor deze wedstrijd minder hoog. Om meerdere redenen: bijvoorbeeld het slaapverwekkende vervolg dat Ajax afgelopen weekend uit bij RKC Waalkwijk liet zien. Of de reputatie van Slavia als stugge verdedigende ploeg, waar Ajax nog nooit van wist te winnen. Maar bovenal: de waslijst aan blessures waar de Amsterdammers op dit moment mee te maken hebben.

Na een fase waarin Slavia sterker werd en een paar grote kansen kreeg, probeerde Ajax het heft weer in handen te nemen. Dat leverde vlak voor rust nog een grote kans voor Brian Brobbey op. De spits, die dit seizoen nog niet op dreef is, anticipeerde goed op een lange trap van doelman Remko Pasveer. Hij kwam daardoor oog in oog met de keeper te staan, maar schoot naast.

Pasveer was een van de weinige Ajacieden die zich in Praag wist te onderscheiden. Toen Slavia Praag vlak na rust een paar grote kansen kreeg, voorkwam de 41-jarige keeper met een aantal knappe reddingen een tegentreffer.

Gelijkmaker

Naarmate de tweede helft vorderde, ging Ajax afwachtender en zakelijker voetballen. Daarmee zouden ze de fysiek sterke Tsjechen in de kaart spelen. Slavia, dat vier spelers die normaal gesproken in de basis staan liet invallen, kreeg op die manier het initiatief in handen gedrukt.

Dat betaalde zich met nog zo'n 25 minuten te spelen uit. Slavia besloot lange ballen het zestienmetergebied in te pompen en invaller Tomas Chory kopte uit een van die voorzetten raak: 1-1.

Rode kaart

Nadat Youri Baas in de 75e minuut zijn tweede gele (en dus rode) kaart pakte, leek een gelijkspel ineens het maximaal haalbare voor Ajax. In de slotfase kreeg Slavia de beste kansen op de winnende te maken.

Die winnende kwam er uiteindelijk niet, waardoor Ajax en Slavia dus allebei een punt overhouden aan het duel. Ajax speelde in totaal zes keer in de Tsjechische hoofdstad, maar ze wonnen er nog nooit.

Vervolg in Europa League

Door de eerdere overwinning op Besiktas staat Ajax nu na twee wedstrijden op vier punten. Over drie weken speelt Ajax een uitwedstrijd tegen Qarabag uit Azerbeidzjan. Fans die dat in levenden lijve mee willen maken moeten rekening houden met een lange reis. Het stadion van Qarabag ligt namelijk op zo'n 4.400 kilometer van Amsterdam.