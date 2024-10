Dochter doodgereden Willem (86) vergeeft jonge wegpiraat

Met een enorme klap kwam de 86-jarige Willem uit Amstelveen twee zomers geleden plotseling om het leven. Het was het gevolg van een dollemansrit van een 18-jarige in de Porsche van zijn oom, bleek vanochtend in de rechtbank van Amsterdam. Daar moest verdachte Alain E. de rechter, zijn daad en Willems nabestaanden onder ogen komen.

86-jarige fietser overleden na ernstig ongeluk Van der Hooplaan - VLN Nieuws

E. pakt de dure auto die 18 juli rond 18.00 uur stiekem om een pakketje op te halen bij de Coop aan de Van der Hooplaan in Amstelveen. Veel getuigen zien de jonge chauffeur aan komen scheuren en de rotonde over sjezen. "Echt vol gas. Wát een aso", leest de rechter de getuigenis van een van hen voor. Een ander: "Ik ben wel wat gewend, maar deze gaf echt vol gas. En dat bij winkels midden op de dag." E. weet dat hij te hard reed, maar van de exacte snelheid zegt hij zich nooit bewust te zijn geweest. 100 kilometer per uur Uit onderzoek van het NFI blijkt dat die tegen de 100 kilometer per uur lag, op een weg waar een maximum snelheid van 50 kilometer per uur geldt. Vlak na de rotonde schept hij Willem, die met zijn fiets oversteekt. De man had geen voorrang op de oversteekplaats, maar kon de Porsche volgens het OM door de hoge snelheid nooit aan zien komen. De nu 21-jarige E. probeert zijn actie van toen te verklaren. “Het is nooit mijn bedoeling geweest. Ik weet niet wat me bezielde. De auto heeft veel vermogen en dat heb ik onderschat.” De jongen zegt veel spijt te hebben van zijn daad. "Het is gewoon idioot dat ik zoveel gas heb gegeven. Ik kan er geen woorden aan verbinden hoeveel spijt ik daarvan heb. [...] Het is de slechtste dag uit mijn leven."

Quote "Niet omdat zijn lichaam het opgaf, maar omdat iemand het lekker vond om het gaspedaal in te trappen" Slachtofferverklaring van Willems dochter

E. vindt het moeilijk om Willems nabestaanden onder ogen te komen, maar wil verantwoordelijkheid nemen voor zijn daad. 'Met een brok in zijn keel' en 'kippenvel over zijn hele lichaam' hoort hij de slachtofferverklaring van Willems dochter aan. "Mijn vader stond vol in het leven en was nog heel vitaal [...] Zonder afscheid te kunnen nemen was hij er opeens niet meer [...] Weg uit het leven gerukt. Niet omdat zijn lichaam het opgaf, maar omdat iemand het lekker vond om het gaspedaal in te trappen", leest zij geëmotioneerd voor. 'Ik heb je vergeven' Haar moeder is niet bij de zitting aanwezig. "Zij is haar maatje kwijt en werd in één klap een stuk ouder. Ze heeft veel woede in zich en kon het niet aan om hierbij te zijn", vertelt Willems dochter. Ondanks het grote verdriet wil ze E. ook iets meegeven: "Ik wil je laten weten dat ik je heb vergeven", vertelt ze hem. Ze wil graag met de nu 21-jarige in gesprek en die wens heeft ook E. "Ook omdat ik het zelf een plekje wil kunnen geven. Al staat mijn schuldgevoel niet gelijk aan jullie verdriet." 100 uur werkstraf De officier van Justitie houdt in haar strafeis rekening met het feit dat de wegpiraat van toen - die boete na boete op de mat kreeg - van zijn fout lijkt te hebben geleerd. "Ik zie vandaag een verdachte waarvan ik geloof dat ie zich anders gedraagt in het verkeer." Ze eist een werkstraf van 100 uur en rijontzegging van een jaar. Als E. de komende twee jaar nogmaals de fout ingaat moet hij drie maanden naar de gevangenis, vindt ze. Omdat E. destijds niet goed verzekerd was, moet hij daarnaast nog een schuld van tienduizenden euro's afbetalen. De rechter doet uitspraak op 17 oktober.