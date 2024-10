Noodlijdend skatepark organiseert rave om open te blijven: "Doodzonde als deze plek verdwijnt"

Het gaat al langer slecht met het skatepark in het Hamerkwartier. Maar nu het park ook nog eens een tegenvallende zomer achter de rug heeft, lijkt het einde echt nabij. Met een crowdfunding die in september van start is gegaan heeft het skatepark al 10.000 euro opgehaald. Dat is nog niet genoeg. Er is meer geld nodig om de acute kosten, zoals de huur, te kunnen betalen.

Met extra financiering hoopt de skatehal nog een jaar, of langer, door te kunnen gaan. Dat het park ooit moet wijken voor woningbouw was vanaf het begin in 2017 al bekend. Toch kan het nog jaren duren voordat die huizen er staan. "Het is één grote familie. Ik denk dat Amsterdam Noord wel zo'n plek nodig heeft", vertelt Lucas van der Maas, die er dagelijks skatet. "Ik kan deze plek zelf al zeven jaar mijn thuis noemen en daar ben ik niet de enige in", zegt medewerker Joris Eikenboom.

Niet rendabel genoeg

Makkelijk gaat de komende periode niet worden. Volgens directeur Nanja van Rijssen is het sowieso een opgave om een skatepark financieel rendabel te krijgen. Er is weliswaar veel ruimte, maar er kunnen niet veel mensen tegelijkertijd in. "Van alleen de entreetickets ga je het niet redden om de huur te betalen van zo'n pand", zegt Van Rijssen. "Dus we proberen sinds jaar en dag sponsors te krijgen, evenementen te organiseren en we hebben er een leuke horecatent bij. Maar wat je dit jaar ziet, is dat we eigenlijk met de inflatie, hogere personeelskosten en door wat tegenslagen met het skatepark nu op een breekpunt zitten."

Ondertussen is er ook hulp van de gemeente nodig. Er ligt een subsidie-aanvraag bij de gemeente om de huurachterstanden weg te werken en om te investeren in een beter plan voor de toekomst. "Het is het één of het ander. Of we gaan commercieel aan de slag en hopen dat we op die manier zonder subsidies het skatepark kunnen runnen of het skatepark zou een maatschappelijke voorziening moeten zijn dat wordt gedragen door de gemeente."