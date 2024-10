Ruim duizend 'warmtehuisjes' en miljarden euro's nodig om Amsterdam van het gas te krijgen

Amsterdam aardgasvrij in 2050, het is ondanks de vele tegenslagen het doel van de gemeente. Om die plannen te laten lukken moet er wel heel wat gebeuren. Zo gaat de totale overstap de gemeente zo'n 40 miljard euro kosten en komen er ruim duizend 'warmteoverdrachtstations' in de stad.

Een elektriciteitshuisje in de Bellamybuurt - AT5

In de warmtehuisjes wordt de warmte vanuit de grotere buizen overgezet op kleinere buizen die naar de woningen lopen. De vele overdrachtsstations komen bovenop de meer dan 2600 elektriciteitshuisjes die in de stad moeten worden geplaatst om er voor te zorgen dat het elektriciteitsnet de komende jaren ook de extra vraag naar stroom aankan. Slotervaart en Rivierenbuurt Op een kaart van de gemeente blijkt dat veel van de warmtehuisjes in gedeeltes van Nieuw-West, West, Noord, Zuid en Zuidoost komen. Vooral in Oud-West, Slotervaart en de Rivierenbuurt is het de bedoeling dat er veel van dit soort stations komen. De 2600 elektriciteitshuisjes komen door de hele stad. Verantwoordelijk wethouder Dirk de Jager schrijft in de plannen dat er maar beperkt plek is in de stad voor de gebouwen en dat buurtbewoners betrokken worden om mee te denken over de plaatsing. De gemeente stuitte de afgelopen tijd namelijk al vaker op verzet uit buurten waar elektriciteitshuisjes moesten worden geplaatst.

De beoogde locaties voor de warmtehuisjes (rood) en de elektriciteitshuisjes (geel) - Gemeente Amsterdam

Onzeker en complex De vele warmtehuisjes zijn nodig omdat het de bedoeling van de gemeente is om tot 2040 zo'n 485.000 woningen aan te sluiten op warmtenetten. Dat is echter wel een behoorlijke uitdaging. De gemeente heeft namelijk al meerdere klappen te verduren gehad in transitie. Zo liet energieleverancier Eneco eind juni al weten toch niet te gaan zorgen voor een warmte- en koudevoorziening in een deel van Oost en stopt Vattenfall volledig met het aanleggen van warmtenetten in bestaande wijken. Daar bovenop werd vorige week ook nog duidelijk dat de plannen om 10.000 woningen in Zuidoost te verwarmen met warmte uit datacenters ook niet doorgaat. Volgens de leveranciers zijn de plannen 'te onrendabel'.

Een elektriciteitshuisje op het Hoofddorpplein - AT5

Volgens de gemeente trekken de bedrijven zich terug omdat er voor hen te veel onzekerheden zijn qua wetgeving en subsidies. Daarom wordt er overwogen om een gemeentelijk warmtebedrijf op te zetten om de aardgasvrije plannen te halen. De verkenning daar naar loopt op het moment. 40 miljard Het kostenplaatje voor de warmtetransitie is er ook eentje waar je u tegen zegt. De verwachting is dat de plannen zo'n 40 miljard euro gaan kosten. Zo'n 7 á 8 miljard is voor de warmtesystemen, de rest van het bedrag komt is bedoeld voor onder andere het isoleren van woningen, het aanleggen van de pijpen en het aanleggen van de installaties. Wel benadrukt de gemeente in de plannen dat de investeringen hoger kunnen uitvallen als er minder warmtenetten worden aangelegd dan de gemeente verwacht, omdat mensen kiezen voor een ander alternatief. Voor een warmtepomp moeten meer elektriciteitsleidingen bijvoorbeeld worden verzwaard, wat de kosten weer doen oplopen.