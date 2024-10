Bijlmervliegramp herdacht bij 'de boom die alles zag'

In Zuidoost is stilgestaan bij de Bijlmervliegramp, 32 jaar geleden. Op 4 oktober 1992 stortte een Boeing 747 uit Israël neer op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg. 43 mensen kwamen hierbij om het leven, onder wie veel kleine kinderen. Het verdriet bij de nabestaanden is nog altijd enorm.