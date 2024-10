Kale & Kokkie gunnen Brobbey een doorbraak: "Hij gaat zondag twee keer scoren"

De Praagse Lente, wie weet nog wat dat was? Ajax beleefde gisteren in Praag in ieder geval een herfstig horrorscenario. Het regende gele kaarten, blessures en chaos, en we zagen een stormend Slavia Praag in de tweede helft. Resultaat: toch nog een punt in de tas én de wetenschap dat Ajax echt kan knokken als het moet. Kale & Kokkie zijn best tevreden en hopen op een doorbraak voor Brobbey: "Het moet geen obsessie voor hem worden."