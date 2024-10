Amsteldijk krijgt nieuwe inrichting: ''Rijstrook wordt fietspad''

De Amsteldijk wordt aangepakt om de verkeersveiligheid te verbeteren. ''Dat doen we door meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers.'' En dat is niet alles. ''Ook is het asfalt toe aan groot onderhoud, moeten de kabels en leidingen vervangen worden en willen we de buurt groener maken'', legt De Vries uit.

In de oude situatie waren er in beide richtingen twee rijstoken. Dat worden er straks in beide richtingen één. De rijstrook aan de woonbotenkant wordt een fietspad. ''Daardoor ontstaat er langs het water meer ruimte voor de voetgangers'', legt De Vries uit. ''En de rijstrook aan de huizenzijde wordt een groenstrook met extra bomen.''

''Door deze nieuwe inrichting kunnen we straks op de Amsteldijk dertig kilometer per uur voor autoverkeer invoeren.''