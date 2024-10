Halsema terug in een Amsterdam dat botst met Den Haag: "Stad dreigt geen republiek te worden"

Burgemeester Femke Halsema is weer terug van haar verlof van twee maanden. Ze bezocht in haar vakantie Barcelona om daar de stad te zien, te sporten en te lezen. Maar toch ook om te kijken wat Amsterdam kan leren van de Spaanse stad, dat vertelt ze in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester. Op haar eerste werkdag deze week had Halsema een bezoek aan asielminister Marjolein Faber in de agenda staan. "Ik onderhield ook in de vorige periode met heel veel ministers zelfstandig contact."

Amsterdam en Barcelona kennen volgens Halsema overeenkomsten, maar ook verschillen. "Amsterdam is een oude stad waar je met name in het centrum moeite hebt met ondergrondse containers te plaatsen. In Barcelona zijn er makkelijkere oplossingen soms te vinden. Ik heb natuurlijk ook gekeken hoe zij oplossingen hebben voor het afvalprobleem."

Ze vervolgt: "Het is een stad die in veel opzichten lijkt op Amsterdam. Het is een progressieve stad, een stad met een grote homocultuur. Een bestuur dat ook enigszins in kleur lijkt op Amsterdam en waar ook dezelfde problemen spelen: grote woningnood, overtoerisme, probleem rondom klimaat. Er zijn veel vergelijkingen te maken."

Halsema's verlof ging in augustus in. "Ik heb mij heel bevoorrecht gevoeld dat ik hier gebruik van heb mogen maken", blikt ze terug. De burgemeester was twee maanden in Barcelona. "Ik zat redelijk in het hart van de stad. Ik heb heel veel gezien, omdat ik heb geprobeerd daar als een localo te leven. Ik heb heel veel gefietst en gelopen en dus alle buitenwijken gezien."

Eind september publiceerde het onderzoeksbureau van Amsterdam O&S de Amsterdamse Burgermonitor 2023. Daaruit kwam naar voren dat ongeveer de helft van de Amsterdammers vindt dat de stad 'de verkeerde kant' opgaat.

Halsema hoort niet bij die helft, vertelt ze. "Amsterdam is binnenkort 750 jaar. Het is een stad van een ongelofelijke kracht en veerkracht. De stad heeft een lange levensgeschiedenis dan op het moment, wat niet wegneemt dat ik veel van de zorgen van de inwoners begrijp en ook deel. De hoge woningnood, de gestegen kosten voor levensonderhoud, de stijgende armoede en toenemende dakloosheid. Veel van de nationale maatschappelijke problemen zie je natuurlijk hevig terug in Amsterdam."

Klagen

Uit de monitor bleek ook dat driekwart van de Amsterdammers zich verbonden voelt met de stad en ruim 80 procent vindt het prettig in de stad. Of we dan klagen? "Klagen? Het kan heel goed allebei bestaan. Juist de verbondenheid met de stad betekent ook dat je je zorgen kan maken over de richting die de stad uitgaat. Een kenmerk van heel veel Amsterdammers is dat ze zich diep verbonden voelen me de stad en liefde voor de stad hebben", zegt Halsema.

Toch nemen de politieke verschillen tussen het linkse Amsterdam en het rechtse kabinet toe en wordt er over en weer in stevige woorden over elkaar gesproken. Woonwethouder Reinier van Dantzig noemde vorige week Amsterdam nog een politieke krabpaal en spreekt van 'Amsterdam bashing'. Asielwethouder Groot Wassink zei deze week dat asielminister Faber 'een bedreiging is voor alle Amsterdammers'.

Gesprek met Faber

Halsema: "Ik denk niet dat we een republiek dreigen te worden. We zijn de hoofdstad van Nederland. Daar moeten we heel trots op zijn. We zijn heel erg verbonden met de rest van de wereld. Het is geen geheim dat de politieke oriëntatie in Amsterdam een andere dan in Den Haag. Van mij mag u altijd verwachten dat ik alles op alles zet om de relaties met Den Haag goed te houden. Amsterdam is van grote betekenis voor Den Haag. We produceren meer dan twintig procent van de nationale welvaart. Het betekent dat wij belangrijk zijn voor het hele land, maar wij hebben Den Haag ook hard nodig."