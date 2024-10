Woningcorporaties niet vooraf op de hoogte gesteld van ozb-stijging in 2025

Amsterdamse woningcorporaties zijn niet vooraf op de hoogte gesteld van de ozb-verhoging die vorige maand werd aangekondigd. Dat laten wethouder Hester van Buren (Financiën) en Dirk de Jager (Volkshuisvesting) weten in een brief aan de raad.

Bij de presentatie van de gemeentebegroting voor 2025 werd duidelijk dat de belasting die huizenbezitters over de WOZ-waarde van hun woning betalen, met zo'n 27 procent omhoog gaat.

Woningcorporaties, die bij elkaar zo'n 180 duizend woningen in de stad bezitten, moeten ook ozb betalen. De gemiddelde WOZ-waarde van hun huizen komt neer op 393 duizend euro.

'Miljoenen meer belasting'

"Een flinke domper", was de reactie van de vereniging van woningcorporaties (AFCW) vlak nadat de ozb-stijging bekendgemaakt werd. "We hebben nog geen beeld wat de impact hiervan is, maar miljoenen meer belasting betalen betekent mogelijk minder geld voor onderhoud, verduurzaming en leefbaarheid."

Voor woningcorporaties kwam dat nieuws uit het niets, blijkt nu. "De corporaties zijn, net als andere samenwerkingspartners en belanghebbenden, niet van tevoren op de hoogte gesteld van de besluitvorming", schrijven Van Buren en De Jager in hun brief aan de raad.

Coalitieakkoord

Wel benadrukken de wethouders dat in het coalitieakkoord uit 2022 al is vastgelegd dat de ozb-opbrengsten verhoogd zouden worden. In dat akkoord wordt ook opgevoerd dat de ozb in Amsterdam beduidend lager is dan in andere grote steden in Nederland.

Vorig jaar ging de ozb al iets omhoog, maar volgens de gemeente was dat alleen een prijsindexatie, om de inkomsten mee te laten groeien met stijgende prijzen. Volgens de wethouders komt er volgend jaar dus pas écht een verhoging.

Overleg

Een dag na de presentatie van de begroting was er wel contact tussen wethouder De Jager en de AFCW. Daarin konden de woningcorporaties hun zorgen over de ozb-verhoging uiten, zo is te lezen in de brief.

De wethouder heeft op een later moment een ander gesprek met de woningcorporaties. In dat overleg wordt besproken wat de ozb-verhoging betekent voor de prestatieafspraken die zijn gemaakt. Die afspraken gaan over de verplichte bijdrage die woningcorporaties moeten leveren aan de volkshuisvesting in de stad. Ook maatregelen van het nieuwe kabinet worden in dat overleg besproken.