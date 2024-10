Veel minder, maar wel zwaardere plofkraken in de stad: "Risico's zijn groter geworden"

Hoewel het aantal plofkraken in de stad al tijden afneemt, zijn de gevolgen voor de buurt wanneer er eentje wordt gepleegd enorm. Veertien woningen in de Maasstraat raakten flink beschadigd toen daar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief afging. Volgens criminoloog Jasper van der Kemp gebruiken criminelen steeds sterkere en zwaardere explosieven.

Na 95 plofkraken in 2019 staat de teller dit jaar, met die in de Maasstraat erbij, op twee. Veertien woningen raakten gisternacht beschadigd en zeker één is er onbewoonbaar verklaard. Een plofkraak met grote gevolgen dus, en dat terwijl de maatregelen zoals minder automaten op straat en aanpassingen aan de geldautomaten lijken te werken.

Woensdagnacht veroorzaakte een plofkraak aan de Maasstraat in de Rivierenbuurt een enorme ravage. Volgens van der Kemp moet er nu vooral grip komen op de illegale vuurwerkhandel, om plofkraken voorgoed de kop in te drukken. "Als die markt beter verstoord wordt, zul je zien dat ook explosies verder gaan afnemen", legt de criminoloog uit. "Ook plofkraken worden dan moeilijker, want het creëren van zo'n bom is dan aanzienlijk lastiger."

Kleine kans

Ondertussen wonen er nog altijd mensen boven pinautomaten in de stad. En dat is, zeker gezien de schade in de Maasstraat zorgelijk vindt ook de expert, maar hij kan hen tegelijkertijd enigszins geruststellen. "Het is voor daders eigenlijk bijna niet meer goed te doen om succesvol te zijn met plofkraken", vertelt Van der Kemp. "Dus dat is de belangrijkste factor, de kans dat het je gebeurt is heel klein."