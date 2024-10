Zeven dagen non-stop drummen voor wereldrecord: "Ik slaap denk ik één uur per dag"

De Manhattan Bar in Zuid is de plek waar het allemaal moet gebeuren. Op een klein podium in de hoek zal Panteli de hele week lang dag en nacht drummen. Voor de start van de challenge, afgelopen vrijdagmiddag, zijn familie en vrienden speciaal vanuit Cyprus naar Amsterdam gekomen. Ook de rest van de week zullen zij hem blijven supporten.

Voor een goed doel

De drummer is zelf ook geboren in Cyprus, maar woont al sinds zijn achttiende in Amsterdam. Als klein jongetje was hij al vaak achter het drumstel te vinden en zijn record staat tot nu toe op twintig uur aan één stuk drummen. Of hij de tijd van de huidige recordhouder Allister Brown gaat overtreffen, is dus nog wel de vraag. Dat record uit 2023 staat namelijk op 150 uur en 1 minuut. Iets meer dan zes volle dagen.



Met de recordpoging wil Panteli geld ophalen voor het Rode Kruis. "Ik dacht bij mezelf: wat kan ik doen om te helpen? De oorlogsverwoestingen zijn verschrikkelijk en mensen zijn aan het lijden. Deze drumchallenge was het grootste idee dat ik kon bedenken."

Eén uur slaap

Maar hoe zit het dan met eten, drinken, slapen en naar het toilet gaan? "Als er tijd over is in mijn pauzes, dan gebruik ik dat om even kort te gaan slapen. Ik schat in dat ik één uur per dag ga slapen, dat zou mogelijk moeten zijn. En m'n blaas? Ik hoop dat die genoeg getraind is. Verder volg ik een minimaal dieet, om vloeistoffen en vaste stoffen te beperken."



De hele week is Panteli’s recordpoging te volgen via een livestream.