Jublieumpenning voor tijdschrift Ons Amsterdam, dat 75 jaar bestaat

Aan Ons Amsterdam, het tijdschrift over de geschiedenis van de stad, is vandaag een jubileumpenning uitgereikt. Die onderscheiding is voor organisaties die langer dan 50 jaar bestaan én een jubileum te vieren hebben. En dat geldt nu voor Ons Amsterdam: het blad bestaat binnenkort 75 jaar.

Het eerste nummer van Ons Amsterdam werd op 6 januari 1949 uitgebracht. Toen gingen de verhalen niet alleen over het verleden, maar ook over het heden en de toekomst van de stad. Gaandeweg voerde de geschiedenis van Amsterdam steeds meer de boventoon.

Tegenwoordig worden de artikelen in ons Amsterdam geschreven door (kunst)historici, onderzoekers, maar ook door gewone Amsterdammers die zich in een bepaald onderwerp hebben verdiept. Sinds drie jaar is de redactie gevestigd in het Korenmetershuis, een gebouw op de Nieuwezijds Kolk uit 1620.

De jubileumpenning werd vanavond door loco-burgemeester Rutger Groot Wassink uitgereikt in het Huis met de Hoofden op de Prinsengracht. Ons Amsterdam presenteerde daar onder meer een jubileumboek, vanwege het 750-jarig bestaan van de stad.