Weer een Ajacied geblesseerd: Hlynsson zeker en maand aan de kant

"Helaas wordt de lijst wat langer door de blessure van Kristian Hlynsson", vertelt trainer Francesco Farioli vandaag op de website van Ajax. "We weten pas bij terugkeer in Amsterdam wat er echt met hem aan de hand is, maar het lijkt op een serieuze verstuiking van de enkel. Dus ik verwacht dat hij er minimaal vier tot zes weken uitligt."

Daarmee nemen de blessureproblemen bij de club toe. Ajax miste gisteren al sterkhouders als Steven Berghuis, Bertrand Traoré, Jordan Henderson, Kian Fitz-Jim en Wout Weghorst. De meeste van de van die spelers zullen ook aanstaande zondag niet fit genoeg zijn om minuten te maken, zo laat Farioli doorschemeren. Sivert Mannsverk en Gaston Avila staan sowieso al maanden aan de kant met een blessure.

Door de vele blessures moet Farioli nu een beroep doen op spelers waar Ajax een paar maanden geleden nog vanaf wilde. Benjamin Tahirovic en Owen Wijndal, gisteravond allebei invaller, werden afgelopen zomer nog tijdelijk naar Jong Ajax verbannen.