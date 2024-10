Politie deelt foto in zoektocht naar verdachte van ernstig misdrijf in Amsterdam

In de zoektocht naar een man die verdacht wordt van een ernstig misdrijf heeft, probeert de politie nu de hulp van het publiek in te schakelen. De zoektocht naar de man is al langere tijd gaande, maar omdat het onderzoek tot nu toe niks opleverde, heeft de politie nu een foto van de man vrijgegeven.

Om welk misdrijf het precies gaat, is nog onduidelijk. De politie zegt daar in het belang van het onderzoek nog geen uitspraken over te kunnen doen.

"Ons is er alles aan gelegen om deze man zo snel mogelijk aan te houden", zegt een woordvoerder van de politie. De zaak is opgepakt door een groot rechercheteam, dat op dit moment zo veel mogelijk informatie over de strafbare feiten aan het verzamelen is. Als onderdeel van dat onderzoek worden meerdere camerabeelden uitgelezen.

Wie de man heeft gezien of weet waar hij verblijft kunnen via opsporingslijn 0800-6070 contact opnemen met het bureau. Mensen die de man tegenkomen, wordt verzocht hem niet te benaderen, maar zo snel mogelijk 112 te bellen.