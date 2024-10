Amsterdam kan uitstootvrije zones gewoon doorzetten, kabinet staakt verzet

Het verzet vanuit het kabinet tegen de komst van uitstootvrije zones in de stad wordt gestaakt. Aankomende januari gaat er voor de binnenstad een uitstootvrije zone gelden, waardoor nieuwe vervuilende vracht- en bestelwagens de binnenstad niet meer in mogen, iets waar het kabinet geen voorstander van is. Maar de staatssecretaris heeft, na overleg met de gemeenten, besloten om niet meer voor de plannen te gaan liggen.

Het is echter zo dat de verantwoordelijkheid van het instellen van zo'n zone helemaal niet bij het Rijk ligt, maar bij de gemeentes zelf. Het kabinet heeft in principe niet heel veel te zeggen over het onderwerp. In het overleg met staatssecretaris Jansen (Openbaar Vervoer en Milieu) gaven de betrokken gemeentes dan ook aan dat hun plannen 'gewoon' onaangepast door zouden gaan.

Het kabinet is geen voorstander van de plannen voor zo'n zone. In het met Prinsjesdag gepresenteerde regeerakkoord staat dan ook dat er 'bezien wordt op welke manier het instellen van zero-emissiezones kan worden uitgesteld'. Het kabinet wilde onder andere dan landelijke uitzonderingen voor ondernemers.

Dat bevestigt een woordvoerder van Melanie van der Horst na berichtgeving van de NOS . Amsterdam is een van de veertien steden waar vanaf komend jaar een uitstootvrije zone gaat gelden. Die geldt in eerste instantie alleen nog voor de binnenstad , alles binnen de s100, en voor nieuwe vrachtauto's en bestelwagens. Er geldt ook nog een overgangsregeling voor oudere voertuigen. Afhankelijk van het bouwjaar en het type voertuig hoeft de eerste soort pas vanaf 2027 uitstootvrij te zijn.

Het is nog onduidelijk wanneer die borden er precies gaan komen en die waren in ieder geval al voor een lange tijd in de koelkast gezet. Een meerderheid van de Kamer sprak zich begin dit jaar namelijk uit over een uitstel van tien jaar voor uitstootvrije zones en ook werd het besluit controversieel verklaard. Alleen het nieuwe kabinet, wat er ondertussen al eventjes zit, kon daar een beslissing over nemen. Of de staatssecretaris nu snel met geschikte verkeersborden gaat komen na zijn besluit om het verzet te staken is niet bekend.

Landelijke regelgeving is wel voor een gedeelte van belang voor de uitstootvrije zones. Zo besloot wethouder Melanie van der Horst dat de zone die de gemeente eerst in gedachten had (alles binnen de ring) moest worden verkleind tot de binnenstad omdat er nog geen geschikte verkeersborden zijn, die weer moeten worden vastgesteld door het Rijk.

Tot die borden er zijn, geldt de uitstootvrije zone voor een tijd alleen maar binnen de s100. De bedoeling is om het gebied in 2028 alsnog uit te breiden naar alles binnen de ring. Wel wordt de bestaande milieuzone binnen de ring in januari verscherpt. Vanaf komend jaar mogen alleen nog dieselpersonenauto's en bedrijfsauto's vanaf emissieklasse 5 of hoger het gebied in, dat zijn auto's uit 2009 of jonger.

'Duidelijkheid is belangrijk'

Wethouder Van der Horst laat aan AT5 weten dat zij bij is dat Amsterdam nu door kan zetten met de zones. "Het verbeteren van de luchtkwaliteit is heel belangrijk voor de gezondheid van alle Amsterdammers. Duidelijkheid daarover is belangrijk voor ondernemers die zijn overgestapt op uitstootvrij vervoer of op het punt staan dat te doen."

De bedoeling van de gemeente is nog altijd dat het verkeer in de gehele stad in 2030 volledig uitstootvrij is. Volgens de wethouder kunnen ondernemers niet financieel gezien de overstap nog nu kunnen maken een ontheffing aanvragen en ook advies vragen bij de gemeente.