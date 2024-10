Kilometerslange files op de ring door werkzaamheden en ongeluk

Op de ring staat het verkeer op meerdere plaatsen muurvast. Op de West-, Zuid- en Noord-ring staan kilometerslange files die oplopen tot behoorlijke vertragingen. Er wordt op twee locaties op de A10 gewerkt en bij Noord is een ongeluk gebeurd.

Het is het vijfde weekend dat er wordt gewerkt aan het knooppunt De Nieuwe Meer, waardoor onder meer het stuk snelweg tussen knooppunt Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer dicht is. Dat geldt ook voor de binnenring A10 Oost bij Watergraafsmeer.

Rijkswaterstaat waarschuwde weggebruikers al voor een reistijd die behoorlijk kan oplopen, maar door een ongeluk tussen Zeeburg en Tuindorp is het nog drukker geworden op de weg. Door het ongeluk zijn er namelijk drie rijstroken dicht. Op de A10-Noord staat daardoor zo'n uur aan vertraging, bij het stuk ring bij West en Zuid is dat zo'n 20 minuten.

Door de afsluitingen staan er ook nog files in de stad zelf, vooral in Zuid. Vorige week stond het verkeer in Zuid ook al compleet vast door de werkzaamheden. Tot het einde van het jaar wordt er nog drie keer gewerkt aan het knooppunt.