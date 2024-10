Miniserie Snorder #8:  Het mooie van dakloos zijn

In de serie Snorder verzamelt presentator Waldy van Geenen zoveel mogelijk goede gesprekken met gewone Amsterdammers die hij van a naar b rijdt. Deze aflevering stapt Manuela in, die afgezet moet worden bij Tweede Oosterparkstraat. Ze gaat naar het kantoor van de Daklozenkrant, omdat ze haar verkoperspasje kwijt is.

"Waar gaan we over praten", begint Manuela brutaal wanneer ze net in de Snorder heeft plaatsgenomen. Als ze hoort dat de camera's al lopen, schrikt ze even. "Ik heb mijn tanden niet in", reageert ze lachend en verlegen. We pikken haar op bij een tramhalte op de Ceintuurbaan in de Pijp. Manuela woont daar al een paar jaar samen met haar vriend. Maar tijdens het gesprek dat ontstaat, blijkt dat haar leven er ooit heel anders uitzag. "Ik heb op straat geleefd en op het Centraal Station geslapen. Ik heb veel meegemaakt."

Terwijl we onderweg zijn naar de Daklozenkrant, vertelt ze dat ze ooit naar Duitsland vertrok voor een persoonlijk avontuur. Toen ze terug wilde komen naar haar stad Amsterdam, ging het allemaal minder makkelijk dan gedacht. "Ik had geen geld om iets te kopen of te huren, dus belandde ik een tijdje op straat. Het was een zware tijd. Ik was geen ervaren dakloze, ik wist niet waar je allemaal terechtkon, dus in het begin bleef ik maar lopen. Het was winter dus je wilt blijven bewegen. Uiteindelijk ben ik toch in slaap gevallen die nacht, op een bankje bij CS."