Een jaar na 7 oktober: verdriet nog altijd voelbaar bij Joodse en Palestijnse Amsterdammers

Precies een jaar geleden laait de decennialange strijd tussen Hamas en Israël opnieuw op na een grootschalige aanval van Hamas op Israël. Het conflict is het afgelopen jaar verder geëscaleerd en dat is ook in Amsterdam te voelen. Twee Amsterdammers met familie in het oorlogsgebied blikken terug op een pijnlijk jaar.

"Ik wist eerst niet goed hoe mensen in onze stad op de gebeurtenissen zouden reageren, het was een gevoel van eenzaamheid." Sliman Abu Amara is een Palestijnse Amsterdammer en heeft al zeker vijftien familieleden verloren vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. "Bijvoorbeeld mijn oom en zijn kinderen, hij was hoogleraar aan de universiteit van Gaza."

Ook voor Chantal Suissa-Runne was het een moeilijk jaar: "Ik weet nog hoe ik een video kreeg van een goede vriend van mij. Ik zag een kibboets waar mensen werden gemarteld op een vreselijke manier. Dat was op 7 oktober, nog voordat het internationale nieuws het bekendmaakte. Ik dacht: dat kan toch niet?"

Demonstraties

In Amsterdam bleef het niet stil. Wekelijks vonden er demonstraties plaats op de Dam, op universiteitsterrein en in de rest van de stad. Chantal en Sliman hebben een heel verschillend gevoel bij die demonstraties. "Ik ben voor het recht op demonstreren", begint Chantal. "Maar op het moment dat mijn Joodse gemeenschap zich daardoor onveilig voelt, is het voor mij niet meer oké." Ze vertelt hoe haar kinderen en haar vriendinnen worden bespuugd of uitgescholden wanneer ze openlijk laten zien dat ze Joods zijn. "Dat is heel vervelend om te zien, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is."