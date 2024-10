AT5-docu 'De Gijzeling in de Apple Store' wint Lokale Media Award

Documentairemaker Roos Gerritsen heeft een Lokale Media Award gewonnen voor 'De Gijzeling in de Apple Store'. De uitreiking vond gisteravond plaats in Theater Gooiland in Hilversum. "Ik ben dankbaar voor alle mensen die hebben meegewerkt aan de documentaire en voor het vertrouwen van AT5", aldus Gerritsen.

De Lokale Media Awards worden jaarlijks uitgereikt door de NLPO aan de beste journalistieke producties van lokale omroepen. 'De Gijzeling in de Apple Store' won in de categorie Nieuws en achtergronden. Gerritsen vertelt dat ze nooit had durven dromen dat deze film bekroond zou worden met een prijs: "Wat een eer om de prijs in ontvangst te mogen nemen."

Hoofdredacteur Altan Erdogan: "De prijs is een waardering voor de ongekende inzet van Roos en het team van makers. Het was een langdurige en ingewikkelde puzzel met een prachtig resultaat voor een relatief kleine omroep."

Prijzen

In de documentaire over de gijzeling in de Apple Store worden beelden van de bodycam van gijzelnemer Abdel A. gebruikt, waardoor zijn gedachtegang nauwkeurig te volgen is. Die beelden waren nog nooit eerder vertoond.

"Toen wij het audio- en beeldmateriaal in handen kregen, was ik me direct bewust van de impact", aldus Gerritsen. "Ik had nog nooit zoiets gezien. Ik kreeg een heel ander beeld van wat er die avond was gebeurd. Dat heb ik in de documentaire meegenomen", vertelde Roos vlak voordat de film naar buiten kwam.

'De Gijzeling in de Apple Store' is te zien op Videoland.