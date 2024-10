De Spot: Danny fleurt de Maasstraat op met zijn excentrieke tuin

In de aangeharkte Maasstraat in de Rivierenbuurt zijn sinds vorig jaar zogeheten boomtuintjes te bewonderen. De kleine plantsoentjes om de bomen en hun wortels zijn afgerasterd met hekjes, bewoners kunnen die vervolgens gebruiken als hun tuintje. De meeste tuintjes liggen er strak en netjes bij, maar die van Danny van Rheenen springt er om meerdere redenen uit.

"Kijk hier heb je een Boeddha met een zonnebril op, en een deurtje in de boom voor de elfjes." Danny toont enthousiast de creaties in het tuintje voor zijn portiek. "Ik heb een mierenkolonie onder die steen zitten, daar leg ik wat suikerklontjes voor neer. En in de boom hangen bordjes die de weg wijzen naar bijvoorbeeld Italië." Danny wijst de mensen wel de verkeerde weg naar Rome, dat vindt hij grappig.

Verder is er nog een goud geschilderd beeld van een leguaan te zien in de boom, hangen er lichtjes in, zit er een elfje in de tuin en heeft hij ook nog wat bier staan voor de kabouters. "Als hier kleine kinderen langslopen willen ze altijd even kijken, daar doe ik het voor."

Danny houdt het tuintje ook bij qua groen, maar heeft naar eigen zeggen niet echt groene vingers. "Ja, ik heb ooit plantsoenendienst gehad als taakstraf", lacht hij. "Ik weet niet meer wat ik toen gedaan had, waarschijnlijk had ik weer alle potten ergens van tafel gegooid of zo."