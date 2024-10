Slagbomen brug Weesperstraat deel van de middag niet open

Zowel in als om Amsterdam is het momenteel erg druk in verband met de werkzaamheden op de A9 (Badhoevedorp - Holendrecht) en A10 Zuid. Houd rekening met vertraging op je route. Ga je vandaag nog naar of langs Amsterdam en heb je de mogelijkheid, reis dan anders. https://t.co/aoZcq1WVM8