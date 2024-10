Advertentie Stad nl Doek valt voor Markt Centraal: ''Heb me nog nooit ergens zo thuis gevoeld"

In de Centrale Markthal in West organiseert stichting Markt Centraal vandaag voor het allerlaatst een Markt Maal: een culinaire en multiculturele lunch voor de buurt. Na vier jaar valt het doek voor de stichting die naast lunches ook muziekavonden organiseerde voor de buurt. De eigenaar van het pand wil een andere koers varen. "Ik kan nog niet geloven dat dit de laatste keer is."

Het terrein van de nieuw te bouwen woonwijk Marktkwartier is nog één groot braakliggend stuk land. Daarom werd vier jaar geleden Stichting Markt Centraal in het leven geroepen. In de iconische Centrale Markthal organiseren ze buurtlunches en muziekoptredens om de buurt alvast kennis te laten maken met het gebouw. Maar vandaag nemen ze met pijn in hun hart afscheid van de plek. De eigenaar wil een andere koers varen en voor Markt Centraal is er geen plek meer.

Quote "Het voelt als één grote familie. Ik ga het enorm missen" Vrijwilliger Chanel

Markt Centraal bestaat voor een groot deel uit vrijwilligers zoals Chanel, die iedereen vandaag met een grote glimlach ontvangt voor een Maleisische maaltijd. "Ik ben 75 jaar en heb me nog nooit zo gerespecteerd gevoeld als hier. Iedereen ziet elkaar en het voelt als één grote familie. Ik ga het enorm missen."

AT5

Het kwam voor de vrijwilligers en organisatie niet als een verrassing dat Markt Centraal ooit zou eindigen: het tijdelijke contract was ook al afgelopen. Toch vindt organisator Yonina de Ruijter het zonde. "We wilden de buurt kennis laten maken met het gebouw. Dat is voor een groot deel gelukt, maar nog niet iedereen heeft het gevonden. Daarom vind ik het jammer dat we niet nog een jaartje door kunnen." De Ruijter hoopt dat ze de lunches in de toekomst reizend door de stad kunnen blijven organiseren.