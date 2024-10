Ajax wint na late treffers Weghorst en Akpom

Het leek na een eerste doelpunt lange tijd een zorgeloze middag te worden voor Ajax tegen FC Groningen, maar de Amsterdammers kregen toch nog een tegendoelpunt om de oren in de tweede helft. Het bleef vervolgens lang gelijk staan. In de blessuretijd wisten Wout Weghorst en Chuba Akpom te scoren en Ajax zo toch nog een overwinning te bezorgen.

Francesco Farioli koos voor twee nieuwe namen in de opstelling. Davy Klaassen (niet speelgerechtigd in de Europa League) en Bertrand Traoré verschenen aan de aftrap. Jordan Henderson en Wout Weghorst zaten ook weer op de bank na hun blessures. Zij hebben de wedstrijd in Praag tegen Slavia (1-1) moeten missen.

'Mister 1-0'

Klaassen deed zijn bijnaam eer aan en maakte het eerste doelpunt, na een assist van Brian Brobbey. Onder toeziend oog van oud-Ajacied Ryan Gravenberch speelde Ajax een prima eerste helft. Het enige wat ontbrak was nog een goal van Brobbey, want de Amsterdammer aasde nog steeds op zijn eerste Eredivisiegoal van dit seizoen. Maar na één uurtje was het afgelopen voor Brobbey en kwam Akpom het veld in.

Grote fout Sutalo

Ajax kende in de Johan Cruijff Arena een zorgeloos middag, totdat Josip Sutalo in de fout ging en FC Groningen de 1-1 kon maken in de 69ste minuut. Kort daarna kreeg Ajax een penalty, maar Etienne Vaessen pakte knap de harde bal van Branco van den Boomen. De Amsterdammers wisten lange tijd niet meer te scoren en de wedstrijd leek te eindigen in 1-1.

Maar de wedstrijd werd met vijf minuten blessuretijd verlengd. In die tijd maakte Wout Weghorst de 2-1 en Chuba Akpom de 3-1.