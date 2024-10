Burgemeester staat stil bij 7 oktober: "Geef elkaar de ruimte"

Burgemeester Femke Halsema staat vanochtend stil bij de terreuraanslag van precies een jaar geleden in Israël. In een post op Instagram vraagt ze Amsterdammers 'elkaar heel te houden': "Verdriet is niet politiek. Geef elkaar de ruimte."

"Vandaag is een beladen emotionele dag", begint Halsema haar bericht. "Met name voor Joodse Amsterdammers." Precies een jaar geleden pleegde Hamas een grote terreuraanslag waarbij 1200 Israëlische burgers zijn vermoord, en 251 gegijzeld werden.

Nabestaanden

"Ik denk aan de nabestaanden en leef mee met al die mensen die in grote angst en onzekerheid al een jaar wachten op de vrijlating van hun geliefden die door Hamas zijn gegijzeld."

De burgemeester staat ook stil bij wat er sinds die dag is gebeurd. "Na 7 oktober begon een gewelddadige oorlog die niet meer is opgehouden en waarbij elke dag vele onschuldige slachtoffers vallen. Ook zij zijn in mijn gedachten,"

"Houd elkaar heel"

"Ik vraag alle Amsterdammer vandaag: houd elkaar heel. Rouwen om onschuldige slachtoffers is niet politiek, verdriet is niet politiek. Geef elkaar de ruimte."

Ook zegt Halsema, net als gisteren, iets over de aangekondigde demonstraties. "Demonstreren is een grondrecht en daar moeten we niet aan willen tornen. Juist in een periode van onrust is het van groot belang dat mensen de straat op kunnen gaan en hun stem kunnen laten horen. Zolang dat vreedzaam en binnen de kaders van het demonstratierecht gebeurt."