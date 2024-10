Hoofdingang van Booking-kantoor ingeslagen en beklad met rode verf

De bekladding en vernieling werd vanmorgen door beveiligers van het gebouw opgemerkt. Een klein gebied rondom de hoofdingang werd vervolgens afgezet. Medewerkers van Booking.com moeten tijdelijk via een zijdeur naar binnen.

Het is onduidelijk wie de deur heeft beklad en wat de reden ervan is. De actie is tot op heden door niemand opgeëist. De politie laat weten dat meerdere mensen bij de vernieling betrokken waren en spreekt van een 'forse beschadiging'. Rechercheurs hebben camerabeelden uitgelezen waarop de vernieling te zien is.

Demonstraties

Tegen het bedrijf is al meerdere keren geprotesteerd door pro-Palestina-activisten, die Booking verwijten accommodaties op bezet gebied in de Westelijke Jordaanoever te verhuren.

Voor de ingang van Booking werd daarom in mei al eens een lawaaidemonstratie gehouden. Ook voor morgenmiddag is een demonstratie aangekondigd.

'Geschrokken'

"We zijn geschrokken van hoe we ons kantoor aantroffen vanmorgen", aldus een woordvoerder van Booking.com. "Op dit moment heeft de veiligheid van onze werknemers onze hoogste prioriteit. We zijn de schade aan de ingang van het gebouw aan het opruimen en evalueren samen met de politie, die de situatie verder onderzoekt."