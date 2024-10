Van voetballen voor veiligheid tot gratis ontbijt: Dit zijn de nominaties voor de Omarmprijs

Initiatieven die kansenongelijkheid en armoede bestrijden, maken kans op de Omarmprijs. De winnaars worden op 17 oktober voor de 10de keer bekendgemaakt in Podium Mozaïek. Er zijn prijzen in drie categorieën. Vandaag presenteren we de genomineerden in de categorie: Gelijke kansen voor jongeren en kinderen.

De Omarmprijs wordt dit jaar voor de 10de keer uitgereikt. Op 17 oktober is de prijsuitreiking te volgen vanuit Podium Mozaïek. Juryleden en Amsterdammers die armoede bestrijden of zelf met armoede te maken hebben gehad, krijgen het woord in inspirerende interviews. Ook is er een muzikaal programma en worden natuurlijk de winnaars bekendgemaakt.

Voetballen voor Veiligheid

Be Good For Your Hood organiseert evenementen en activiteiten om de veiligheid en leefbaarheid in Zuidoost te bevorderen, waaronder 'Voetballen voor Veiligheid'. ''Er zijn veel steekpartijen hier in de zomer, dus niet zo fijn meestal om hier te zijn, maar als we bij Voetballen Voor Veiligheid zijn dan is het altijd leuk'', vertelt deelnemer Neveah Conijnenberg. ''Je vergeet dan gewoon wat er hier gebeurt.''

Voetballen Voor Veiligheid is een initiatief van Xavi Dors, die na de vele geweldsincidenten in Zuidoost in actie wilde komen, en dat doet hij samen met zijn vader. En er wordt niet alleen gevoetbald. ''Ik en m'n vader vragen bijvoorbeeld aan de jongeren wat ze doen, hoe het met ze gaat thuis en zo proberen we ze de positieve kant op te duwen.''