Liveblog: laatste pro-Palestijnse demonstranten opgepakt

Op de Dam stond rond 19.30 uur een flinke groep pro-Palestijnse demonstranten. Het ging waarschijnlijk om activisten die eerst op het Centraal Station stonden. Een uur later was de groep een stuk kleiner. Het lijkt erop dat bijna alle pro-Palestijnse demonstranten zijn gestopt met demonstreren.

Het is nog wel de vraag of de groep aangehouden demonstranten die in Noord is afgezet niet weer terugkomt. De ME houdt daar rekening mee, blijkt uit een videobericht van een agent op Instagram.