De parkeerindustrie: waarom zoveel mensen onterecht op de bon gaan

Ergens in een kantoorpand in Nieuw-West zit een handvol mensen urenlang naar foto’s van geparkeerde auto’s te kijken. Ze zien er tientallen per minuut, en moeten beoordelen of er een parkeerboete moet worden opgelegd. Het is een soort swipen: die wel, die niet. Ze versturen duizenden boetes per dag.

De beoordelaars werken niet voor de gemeente, maar voor een commercieel bedrijf. In 2012 heeft de gemeente het parkeerbeheer uitbesteed. Het kwam in handen van het Franse bedrijf Egis. Dit jaar werd het stokje overgenomen door P1. Dat is een dochteronderneming van de Nederlandse multinational Q-Park, die ook bekend is van de parkeergarages in het centrum.

De belangrijkste bezigheid - en grootste inkomstenbron - van P1 is handhaving. Met andere woorden: controleren of automobilisten betaald hebben voor hun plek. Het bedrijf staat voor een enorme opdracht. De afgelopen jaren werden er gemiddeld zo’n 500.000 boetes per jaar opgelegd.

Dat is mogelijk dankzij de scanauto, die in 2012 in gebruik werd genomen. Het aantal boetes is sindsdien bijna verdubbeld. Dat is precies de bedoeling: door middel van hoge tarieven en strenge controles wil de gemeente mensen ontmoedigen om met de auto naar de stad te komen.