Ajax-icoon Johan Neeskens (73) plotseling overleden

Ajax-icoon Johan Neeskens is gisterochtend op 73-jarige leeftijd plotseling overleden. De afgelopen dagen was hij voor KNVB actief in Algerije, waar hij onwel werd. Medische hulp mocht niet baten. "Met Johan Neekens verliest de Nederlandse en internationale voetbalwereld een legende", aldus de KNVB.

Op latere leeftijd werd Neeskens bij de KNVB ook de 'vaandeldrager van KNVB World Coaches'. "Dit programma, waarvoor hij de hele wereld overvloog om mensen op te leiden tot coach en waarbij via het voetbal instrumenten worden aangereikt voor een beter leven, was hem op het lijf geschreven", aldus het KNVB.

Ook speelde hij in twee WK-finales voor Oranje. In totaal kwam Neeskens tot 49 interlands. Hij stond onder andere bekend om zijn tackles die hij met karakter maakte, zijn inzicht in het veld en niet te missen: de iconische keihard genomen penalty's. Eén van die strafschoppen schoot hij binnen tijdens de WK-finale van 1974. Volgens het KNVB 'blijft hij hierdoor voor altijd één van de toonaangevende spelers die het Nederlands voetbal heeft voortgebracht'.

Waar hij op het veld als speler en later buiten het veld als coach 'bekend stond om zijn onverzettelijkheid', had hij ook zeker een andere kant. KNVB: "Degenen die het geluk hadden om hem beter te leren kennen, zagen vooral ook een wereldburger en een zachtaardige familieman die trots was op zijn kinderen en kleinkinderen en die tot op het allerlaatst met zijn liefde voor het voetbal anderen wist te raken."

Afscheid

Het KNVB gaat in overleg met UEFA, de Hongaarse en de Duitse bond 'op gepaste wijze' aandacht besteden aan het overlijden van Neeskens bij de aankomende interlands. "Ook wordt er gekeken naar een moment waarop er een mogelijkheid is voor supporters om hem een laatste groet te brengen."

In Amsterdam heeft Neeskens al een plek waar hij wordt herinnerd. In de wijk Park de Meer in Oost, waar vroeger Ajax-stadion de Meer stond, draagt één van de bruggetjes de naam Johan Neeskensbrug.

De afgelopen jaren zijn er al heel wat legendes uit de eerste grote succesperiode van Ajax overleden. Zo overleden in 2020 Wim Suurbier (75) en Barry Hulshoff (73), Piet Keizer (73) in 2017 en Johan Cruijff (68) in 2016. Gerrie Mühren (67) overleed in 2013.