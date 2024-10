Van stopwoord naar sterrentent: restaurant Showw trots op allereerste Michelinster

Blijdschap bij de mensen van restaurant Showw in Zuid. Vandaag kregen ze hun allereerste Michelinster. Dat terwijl ze nog geen jaar bestaan. De twee eigenaren werkten wel al eerder samen in een ander sterrenrestaurant. Daar gebruikten ze 'show' als stopwoord voor alles wat goed was.

Nog voor de camera aanstond was de kurk al van de fles. "We zijn dorstig na zo'n prachtige prestatie natuurlijk", vertelt sommelier Floris Aaldering.

Aaldering is de rechterhand van sommelier en eigenaar Lendl Mijnhijmer, die vandaag samen met mede-eigenaar en chef Dorus Floris, de prijzen in ontvangst namen in Maastricht. Prijzen dus, want naast het binnenhalen van de eerste ster, is Mijnhijmer ook sommelier van het jaar geworden. "We zijn zacht gezegd superblij. Het is echt een teamprestatie", vertelt Aaldering.

Show must go on

Showw is de enige zaak in de stad die er een ster bijkreeg. Dat terwijl ze nog geen jaar bestaan. De twee eigenaren werkten wel al eerder samen in een ander sterrenrestaurant. "Daar gebruikten de eigenaren show voor alles wat goed was", vertelt assistent-restaurantmanager Lasse Geleijnse.

Lang kon het personeel niet feest vieren vanmiddag, de zaak zat namelijk weer vol vanavond. "The show must go on ja, maar het is maandagavond. We gaan vast nog wel ergens een plekje vinden om het feest voort te zetten vanavond", vertelt Geleijnse.