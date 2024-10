Halsema: tegendemonstratie moest binnen zicht- en gehoorafstand

Volgens burgemeester Halsema moest de demonstratie van pro-Palestijnse demonstranten wel plaatsvinden in de buurt van de steunbetuiging voor Israël op de Dam. Ze laat in een reactie aan AT5 weten dat de tegendemonstraties 'binnen zicht- en gehoorafstand' van hetgeen waartegen geprotesteerd wordt moeten plaatsvinden.

Op de keuze voor het Damrak, ter hoogte van de Oudebrugsteeg, klonk vandaag kritiek vanuit onder meer de VVD. Fractievoorzitter Daan Wijnants schreef dat het erop leek dat de plek 'erg onhandig gekozen' was, onder meer doordat een deel van de deelnemers aan de steunbetuiging langs de tegendemonstranten moest lopen. Het leidde tot meerdere confrontaties tussen demonstranten. "Demonstreren is een grondrecht", schrijft Halsema vanavond. "De Wet openbare manifestaties en het strafrecht bepalen de kaders en slechts in uitzonderlijke gevallen kan een demonstratie verboden worden. Het is aan mij en de driehoek om vreedzame demonstraties maximaal te beschermen en faciliteren." Ze stelt dat ook tegendemonstraties vallen onder het grondrecht om te demonstreren. "Binnen zicht- en gehoorafstand van het doel van hun betoging. Of je het daarmee eens bent of niet: het zijn de regels die we in dit land met elkaar hebben afgesproken. Zo lang het vreedzaam gebeurt."

Gemeente in eigen handboek: beide groepen moeten elkaar kunnen zien en horen, maar er kunnen uitzonderingen zijn De gemeente schreef jaren geleden, in de tijd dat Eberhard van der Laan nog burgemeester was, in een handboek het volgende over tegendemonstraties: "Beide groepen demonstranten moeten voor zover mogelijk elkaar kunnen zien en horen. De politie verdient daarvoor goed te worden uitgerust. (...) Bij een tegendemonstratie moet je wel het recht op protest van een ander blijven respecteren." Wel is verstoring van een demonstratie strafbaar. Ook verliezen tegendemonstranten 'rugdekking van het internationale recht voor de mensenrechten' als ze 'alleen het recht op betoging van een ander belemmeren'. Ook kan volgens het handboek een demonstratie kan gericht zijn tegen een herdenking of de wijze waarop die plaatsvindt. Maar 'plaats en tijd' kunnen invloed hebben 'op de wijze waarop met een demonstratie wordt omgegaan. "Het schreeuwen van leuzen of het dragen van vlaggen, borden en spandoeken tijdens het herdenken kan leiden tot wanordelijkheden, omdat het snel emotionele reacties en confrontaties uitlokt. Onder omstandigheden kan daarom, op basis van de Wom, ter voorkoming van wanordelijkheden, als voorschrift gelden dat protesten dicht in de buurt van een herdenking niet zijn toegestaan."

Wel zag ook Halsema dat er door de tegendemonstranten moedwillig de confrontatie met andere demonstranten of de politie werd gezocht. Ook werden trams geblokkeerd en volgden pro-Palestijnse demonstranten 'de voorschriften van het gezag en aanwijzingen van de politie' niet op. "Ik sta voor het grondrecht om te demonstreren", vat ze samen. "Zolang het binnen de kaders en grenzen van de wet blijft. Als dat niet het geval is, zullen we daartegen optreden. Helaas is dat vandaag het geval geweest." Woensdag zal er als het aan de VVD ligt over de keuzes van Halsema gesproken worden tijdens de gemeenteraadsvergadering. De kwestie doet denken aan het debat over de tegendemonstratie bij het Holocaustmuseum eerder dit jaar. Ook toen sprak Halsema over 'zicht- en gehoorafstand'.

De plek van de tegendemonstratie, door de burgemeester aangewezen, lijkt erg onhandig te zijn gekozen.



Beide groepen lopen dwars door elkaar heen.



