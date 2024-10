Zo verliepen de 7 oktober-herdenking en de tegendemonstratie: honderden agenten ingezet

Naar verluidt zijn er vandaag vijf pelotons Mobiele Eenheid ingezet. Een peloton telt 54 ME'ers, dat zijn zes busjes. Er zouden onder meer agenten uit Doetinchem en Den Haag aangesloten zijn. Ook liepen er politiepaarden rond en was de Vredeseenheid van de politie actief, maar dat is bij de meeste grote demonstraties zo.

De politieinzet leek, ondanks dat de ME-busjes op de Dam iets meer verspreid stonden, groter dan tijdens de aanwezigheid van buitenlandse voetbalsupporters van Benfica en Jagiellonia Białystok. Burgemeester Halsema lijkt politie overigens wel liever bij demonstraties dan voetbal in te zetten, ze zei dit weekend in het televisieprogramma Buitenhof dat risicowedstrijden 'ongelooflijk veel inzet vergen' en dat demonstraties bij 'heel fundamentele internationale mensenrechten' horen.

Als veiligheidsmaatregel werden het Rokin, de Dam en het Damrak urenlang volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers moesten afstappen of omfietsen, iets dat zelfs tijdens grote klimaatmarsen met tienduizenden deelnemers niet hoefde.

Inzet ME op 7 oktober AT5

Een deel van de agenten stond vlak bij de tegendemonstratie van pro-Palestijnse activisten op het Damrak, ter hoogte van de Oudebrugsteeg. Dat is op 400 meter afstand, zo'n vijf minuten lopen, van de Dam. ME-busjes waren zo geparkeerd dat het bijna onmogelijk was om als groep naar de Dam te lopen.

Ondanks de aanwezigheid van agenten, ging het verschillende keren fout toen deelnemers aan de steunbetuiging langs de groep kwamen omdat ze naar de Dam aan het lopen waren. Volgens burgemeester Halsema zochten pro-Palestijnse demonstranten 'moedwillig de confrontatie met andere demonstranten'. Op deze beelden van een verslaggever van Het Parool is te zien hoe dat eruit zag:

Een groep pro-Israëldemonstranten die langsloopt wordt meteen aangevallen door pro-Palestinademonstranten. De ME springt er direct tussen pic.twitter.com/zwKNt8u4mh

De pro-Palestijnse demonstranten verplaatsten zich rond 15.30 uur in de richting van het Centraal Station. Op de kruising Damrak / Prins Hendrikkade gingen ze zitten. Een deel van de groep blokkeerde trams. Op Instagram schreven ze ook dat ze de weg daar blokkeerden.

Een halfuur later bewoog de Mobiele Eenheid zich richting de groep tegendemonstranten. Daarna verplaatste de groep zich en leken ze via een steeg toch nog naar de Dam te willen. De politie blokkeerde de steeg. Even na 17.00 uur dreef de politie, na meerdere waarschuwingen, de demonstranten van de tramrails. Daarbij werden wat klappen uitgedeeld.