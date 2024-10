Sharon Dijksma: kabinet moet afstand nemen van post Wilders over Halsema

Dijksma, die ook voorzitter is van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, noemt zijn uitspraak 'ondermijnend voor het gezag van burgemeesters' en buiten elke proportie. Ze roept het kabinet op afstand te nemen van zijn uitspraak.

"Volstrekt onverantwoord"

"Alle partijen in het parlement moeten pal staan voor de rechtstaat en voor onze grondwettelijke vrijheden. Als burgemeesters zoeken we alle dagen de balans hierin. Juist in het faciliteren van demonstraties is de wet leidend; zelfs als dit tot veel emoties leidt", schrijft Dijksma op Instagram. "Ik vind het volstrekt onverantwoord dat Wilders dit statement maakt ten koste van onze collega Femke Halsema."

Ook Frans Timmermans, partijleider van GroenLinks/PvdA, neemt het voor Halsema op. "Femke Halsema heeft afgelopen dagen onder moeilijke omstandigheden laten zien wat 'de boel bij elkaar houden' echt betekent: verzoenen én grenzen stellen en deze zo nodig handhaven. Een burgemeester waar heel Nederland trots op kan zijn." Wilders reageerde op de tweet van Timmermans met de woorden: "Totaal de weg kwijt die Timmermans en Halsema."