De Dichtersbuurt in Nieuw-West gaat plat: 'Je bent hier in de buurt beter af met slopen'

Slopen, het lijkt misschien vreemd tijdens een huizencrisis. Maar tóch is het soms nodig. In Bouw Woon Leef gaan we langs in een van de wijken die binnenkort gesloopt gaat worden: De Dichtersbuurt in Nieuw-West.

In Amsterdam is er de afgelopen decennia veel veranderd, vernieuwd en gesloopt. Veel naoorlogse woningen, hele wijken zelfs, voldeden langzaamaan niet meer aan moderne eisen en moesten plaatsmaken voor nieuwbouw. Slechte funderingen, achterstallig onderhoud en gebrekkige isolatie zijn voorbeelden van veel voorkomende problemen. Zo ook in de Dichtersbuurt, een onderdeel van Slotermeer-Zuid.

De buurt in Slotermeer is ongeveer 60 jaar geleden gebouwd. Veel van de woningen zijn oud en toe aan vernieuwing, volgens de gemeente Amsterdam . Alle 426 woningen in de Dichtersbuurt staan daarom op de planning om gesloopt te worden als onderdeel van de vernieuwing van Slotermeer . Na de sloop komen er rond de 850 woningen terug, waarbij het aantal sociale huurwoningen hetzelfde blijft als vóór de sloop. Bij de toekomstige plannen wordt wel de structuur van de Dichtersbuurt behouden.

"We beginnen met een beeld vormen van wat er leeft in de buurt. Wat willen mensen, wat hebben ze nodig?", legt ze uit. "We weten dat de huizen hier niet goed meer zijn, maar we zien dat de mensen hier graag in de buurt wonen. Een buurt maak je niet met stenen, maar met mensen."

Naast de praktische overwegingen om te gaan slopen zoals de betaalbaarheid en de staat van de panden, moet de ziel van wijk niet vergeten worden, vertelt Bettina de Jong. Zij werkt als manager Wijkontwikkeling en Leefbaarheid in de buurt en houdt zich bezig met de vernieuwing van de wijk. Want hoe pak je dat aan, de sloop van heel zo'n gebied?

Wat vinden bewoners zelf eigenlijk van zo'n sloop? Rob van Stiphout woont al 28 jaar in de Slauerhoffstraat en is groot fan van zijn 'dorpje in de stad'. Hij is sceptisch over de sloopplannen. "Het is een geweldige buurt en ik hoop dat dat gevoel terugkomt na de sloop. Maar dat zie ik nog niet helemaal zitten", vertelt hij.

Een andere buurtbewoner, Okundaye Obahiagbon, is expliciet vóór de sloop van de wijk. "Als je gaat kiezen tussen slopen of opknappen, dan ben je hier in de buurt beter af met slopen", vertelt hij. "Het is de enige optie."