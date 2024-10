Wordt de 21-jarige Anouk één van de jongste Amsterdamse schippers ooit?

De zenuwen gieren door de keel van de 21-jarige Anouk Hijma. Ze legt namelijk haar examen af om zelfstandig door de grachten te mogen varen in een rondvaartboot. Ze heeft de minimaal geëiste leeftijd om de opleiding te mogen doen en dat maakt haar, als ze haar examen haalt, één van de jongste schippers van Amsterdam. Ook bijzonder: "Ik ben één van de weinige vrouwen in deze door mannen gedomineerde wereld."

"Ik weet dat ik niet zenuwachtig hoef te zijn", zegt Anouk. "Maar toch ben ik het. Niet voor het varen zelf, dat komt wel goed. Het spannendste vind ik het praten door de microfoon van de boot. Ik ben niet zo goed in presenteren."

"Vooral als je van mensen en verschillende culturen houdt, is dit een mooi beroep"

Quote

Gelukkig voor Anouk zitten er vandaag bijna alleen maar bekenden in de boot. Bij het afleggen van het laatste examen moeten er namelijk minimaal veertien mensen aan boord zijn. Daarom heeft de examenkandidaat haar collega's uitgenodigd, maar ook haar ouders, oma en vriend.

Ook haar theorie- en praktijkopleider zijn erbij. "Je mag op je examen je eigen route bepalen", legt een van hen uit. "Anouk heeft één van de moeilijkste routes uitgekozen en gaat expres door de kleinste doorgangen van de bruggen." "Ik houd wel van een uitdaging", lacht de 21-jarige.

Volgens Anouk zouden meer vrouwen en jonge mensen moeten kiezen voor dit beroep. "Vooral als je van mensen en verschillende culturen houdt."

Uitslag

Als iedereen weer zonder kleerscheuren aan wal staat, is het een kwestie van kort in spanning wachten op de uitslag. Maar als Anouk met een grote lach uit de rondvaartboot stapt, is het wel duidelijk. Amsterdam heeft er een nieuwe schipper bij: "Ja! Ik ben geslaagd!"