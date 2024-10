Blauwe strepen weggehaald en extra borden: betaald parkeren Zuidoost uitgebreid

Sinds deze week moet er in een groter deel van Zuidoost betaald worden om te parkeren. Het leidt ertoe dat de blauwe zones in bijvoorbeeld Venserpolder weg zijn opgeheven.

In de ene helft van Venserpolder (bij station Strandvliet) gold al betaald parkeren en in het andere deel, bij station Venserpolder, is dat sinds gisteren ook zo. Ook rond het Nelson Mandelapark en Bijlmer Oost moet nu betaald worden.

Het gaat in de nieuwe gebieden om een tarief van 1,60 euro per uur. Een eerste parkeervergunning voor bewoners kost 37 euro per halfjaar, een tweede parkeervergunning kost 93 euro per halfjaar. De uitbreiding van het betaald parkeren werd in 2022 al aangekondigd. Volgens de gemeente is de parkeerdruk op veel plekken in Zuidoost te hoog. Een deel van de bewoners zag het juist helemaal niet zitten en ook de stadsdeelcommissie Zuidoost vond het 'zeer ingrijpend'.

In het voorjaar van 2025 zijn Bijlmer West en Holendrecht/Reigersbos-Noord aan de beurt. In de zomer van 2025 de rest van Reigersbos en in 2026 wordt het betaald parkeren ingevoerd in Gein.