Was de tegendemonstratie op het Damrak gistermiddag te dichtbij?

Gelijktijdig met de steunbetuiging voor Israël gisteren op de Dam vond een tegendemonstratie plaats op het Damrak, 500 meter verderop. Op het besluit van burgemeester Halsema om de tegendemonstratie naar het Damrak te plaatsen klinkt kritiek,van onder andere de VVD. Halsema beroept zich op de verplichting om tegendemonstraties 'binnen zicht- en gehoorafstand' van hetgeen waartegen geprotesteerd wordt moeten plaatsvinden. Maar volgens hoogleraar bestuursrecht Jon Schilder had verder weg plaatsen in theorie wél gekund. "Een burgemeester heeft altijd het mandaat om te besluiten dat dit niet mogelijk is als er andere zaken zoals veiligheid in het geding komen", zegt hij tegen AT5, al denkt hij niet dat het de confrontatie had voorkomen.

Rond 15.00 uur verzamelen tegendemonstranten zich op de aangewezen plek op het Damrak ter hoogte van de Oudebrugsteeg, De demonstratie en steunbetuiging verlopen op dat moment volgens de politie 'ordelijk'. Tegendemonstranten proberen richting de dam te lopen, maar worden gestopt door de ME.

Rond half vier ontstaan er een aantal confrontaties wanneer pro-Israëlbetogers met Israëlische vlaggen via het Damrak naar de Dam lopen. De ME grijpt in bij deze confrontaties en vormt een linie ter hoogte van de Oudebrugsteeg om de toegang tot de Dam af te sluiten voor de groep tegendemonstranten. "Niet te voorkomen" Op de keuze voor het Damrak, klonk gister kritiek vanuit onder meer de VVD. Fractievoorzitter Daan Wijnants schreef dat het erop leek dat de plek 'erg onhandig gekozen' was, onder meer doordat een deel van de deelnemers aan de steunbetuiging langs de tegendemonstranten moest lopen.

Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Jon Schilder betwist dit: "Ik denk niet dat de burgemeester dit had kunnen voorkomen. Ook al had je de demonstranten verderop gezet waren ze alsnog naar de Dam gelopen en hadden ze de regels ook overtreden met politieoptreden tot gevolg." Schilder zegt dat de demonstratiewet inderdaad voorschrijft dat het wenselijk is dat de tegendemonstratie 'binnen zicht- en gehoorsafstand' van hetgeen waartegen geprotesteerd wordt moeten plaatsvinden. "Maar een burgemeester heeft altijd het mandaat om te besluiten dat dit niet mogelijk is als er andere zaken zoals veiligheid in het geding komen", aldus Schilder.

Omleiding De politie laat in een reactie weten dat er een officiële omleiding via de Nieuwezijds Voorburgwal is gecommuniceerd met de organisator van de steunbetuiging op de Dam. "Dat advies is van tevoren gedeeld met de organisatie. Hoe zij dat onder hun leden hebben verspreid is niet aan de politie. Als mensen toch kiezen om via het Damrak te lopen zijn ze vrij om dat te doen tegen het advies in", aldus een woordvoerder.

Organisator Jacques Brunt van 'In de bres voor Israël' heeft in de weken voorafgaand aan steunbetuiging dagelijks contact gehad met de politie. Het advies van de omleidingsroute heeft Brunt maar aan een deel van de betogers gecommuniceerd: "De omleidingsroute is alleen gedeeld met de mensen die dichtbij onze organisatie staan om te voorkomen dat het in verkeerde handen terecht zou komen met het averechtse effect tot gevolg." Brunt benadrukt dat hij blij was met het besluit van burgemeester Halsema om de tegendemonstratie iets verderop te laten plaatsvinden. "Ja, die enkeling die met een Israëlische vlag wel over het Damrak loopt door een pro Palestina demonstratie heen, dat is provocerend. Maar je moet wel van mensen afblijven."

"Ze hebben ons perfect begeleidt gister", besluit Brunt. "De negen touringcars met betogers werden netjes naar de Dam gebracht. Om ze te bedanken hebben we gister 400 dozen Merci chocolade en een taart aangeboden aan de politie chef op locatie."

In totaal zijn er 26 aanhoudingen verricht tijdens de steunbetuiging op de Dam. In de uren daarna trokken de tegendemonstranten via de Prins Hendrikkade naar de Nieuwezijds Voorburgwal waar de politie begon met vorderen. Hier werden 328 demonstranten met bussen afgevoerd. De aangekondigde sit-in op het Centraal Station aansluitend verliep rustig, hier werden geen aanhoudingen verricht.