Taxichauffeur die tijdens Pride inreed op dragqueen krijgt taakstraf

Het incident gebeurde tijdens Pride. Het slachtoffer, Donald Collins, verklaarde tegenover de politie dat hij verkleed in drag samen met zijn vriend op een taxi wachtte die ze hadden besteld. In eerste instantie verminderde chauffeur vaart, maar op het laatste moment besloot hij toch door te rijden.

'Uitgescholden'

Het slachtoffer rende daarna achter de taxi aan, waarna de chauffeur stopte. Volgens het slachtoffer zou hij op dat moment zijn uitgescholden voor 'kankerhomo.'

Het slachtoffer sloeg vervolgens met zijn tas tegen de taxi. De taxichauffeur reed daarop in op het slachtoffer, die op tijd opzijsprong en daardoor alleen licht geraakt werd.

De zaak werd behandeld door de politierechter, die zaken behandeld waar maximaal één jaar celstraf voor wordt geëist. Aan het einde van zo'n zitting doet de rechter vrijwel direct mondeling uitspraak. De taxichauffeur was niet aanwezig in de rechtszaal.

Straf

Waar het OM één maand celstraf en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van zes maanden had geëist is de opgelegde straf een stuk lager.

Dat de straf lager is uitgevallen dan de eis, komt omdat de officier van justitie onvoldoende kan aantonen dat het incident een zogenoemd 'discriminerend karakter' had. Op camerabeelden die ervan zijn gemaakt, is namelijk niet te horen dat de chauffeur ook echt 'kankerhomo' zou hebben gezegd.

"Het slachtoffer weet zeker dat de verdachte hem aanreed omdat hij dragqueen is", aldus de officier van justitie. "Hij is in zijn carrière als dragqueen veelvuldig beledigd en gediscrimineerd en heeft al vaak meegemaakt dat taxi’s een rit annuleren zodra ze hem in drag zien."

Collins sprak in februari met AT5 over het incident.